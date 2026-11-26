New York City Mayor Zohran Mamdani is an expert at saying the wrong things at the worst times. He decided to post on Twitter, where he listed the legal services number for ICE arrests, saying that anyone who broke the law by coming here should be sent back. He posted it in like 4,567 languages, and the reactions were hilarious.
لا تتوقف وكالة ICE يومًا واحدًا عن تمزيق أسر مدينة نيويورك، ولن نتوقف نحن أيضًا يومًا واحدًا عن المقاومة. يمكن لسكان مدينة نيويورك الاتصال بخطنا الساخن للدعم القانوني للهجرة على الرقم 0365-354-800-1 أو الاتصال بالرقم 311 وقول «Immigration Legal» (قانونية الهجرة) للحصول على مساعدة قانونية مجانية وآمنة وسرية طوال أيام الأسبوع. بلدية مدينتنا تقف إلى جانب سكان مدينة نيويورك.— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 24, 2026
ICE 从未停止拆散纽约市的家庭，我们也绝不会停止奋起反击。 纽约人可以拨打我们的移民法律支持热线 1-800-354-0365，或拨打 311 并说 “Immigration Legal” （移民法律服务），即可每周 7 天获得免费、安全且保密的法律援助。 我们的城市与纽约人站在一起。— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 24, 2026
ICE wala hoosa siutaare nyalaumaare gootel daga sendutuki Iyaluuji Wuro New York. Min hoosataa siutaare nyalaumaare gootel daga haɓutuki. Himɓe New York waawan nodduki Lamba Wallinde Hiita Egguki ha 1-800-354-0365 ko nyo'u 311 nden wi'u "Immigration Legal" (Hiita Egguki) ngam heɓuki wallinde hiita jei shaahu, holnaare e nder sirru balɗe jeeɗiɗi nder asaweere. Wuro amin ɗo darano Himɓe New York.— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 24, 2026
When a liberal policy easily becomes a punchline, we have an opportunity to wreck it. Act accordingly.
https://t.co/FtgsIExmBq— Dr. Richard Harambe (@Richard_Harambe) November 25, 2026
Literally spit out water laughing https://t.co/zqzSi3WF98— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) November 25, 2026
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